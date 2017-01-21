Перевод текстов общей и медицинской тематики

Являюсь студенткой медицинского университета, изучаю английский язык на протяжении 13 лет, имею сертификат референта-переводчика медицинской литературы, участвую в зарубежных международных медицинских конференциях, имеется опыт стажировки на иностранных медицинских базах

Русский - родной

Английский - продвинутый

Немецкий - начинающий