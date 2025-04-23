Перевод турецкий русский / русский турецкий

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Перевод nwork.docx
21 КБ
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20 КБ
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309 КБ
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34 КБ
Перевод nwork.docx
21 КБ
увл шампунь.docx
21 КБ
mesveret grubu nura saadik.doc
48 КБ
ismailaga cemaati.doc
42 КБ
aciklama.docx
24 КБ
переводы Назан ханым.docx
679 КБ

С 2014 года я занимаюсь профессиональными письменными переводами с турецкого на русский и с русского на турецкий язык. За это время мне доверяли тексты разных стилей и тематик — от личной переписки до официальных документов.

Каждый перевод — это не просто слова, а мост между культурами, точность, стиль и душа языка. Я подхожу к каждому заказу с вниманием к деталям и любовью к языкам.

Если вам нужен качественный и аккуратный перевод — я с радостью помогу!