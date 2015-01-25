Перевод турецкого языка

Перевожу тексты любой длины с турецкого языка на русский или наоборот - с русского языка на турецкий. Я грамотный переводчик, язык знаю на отлично. Перевожу как личные переписки, так и важные документы; но лучше обращаться с личными переписками, т.к в переводе с важными документами могут быть неточности.