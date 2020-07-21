Переводчик английского и русского языков

Я переводчик с профильным образованием. (Институт зарубежной филологии и регионоведения Северо-восточного Федерального университета). У меня степень магистра.

Мои рабочие языки: английский, русский.

Опыт работы переводчиком - более 5 лет.

Мои навыки:

- перевод

- редактирование текста

- перевод и добавление субтитров

- транскрибирование

Что я перевожу:

- Технические тексты (руководства по эксплуатации, спецификации товаров, технические документы и т. д.)

- Юридические тексты (Контракты, юридические документы и др.)

- IT тексты

- Медицинские тексты

- Деловая переписка

- сайты

- сертификаты

- отчеты

- письма

- новости

- тексты о путешествиях/моде

- презентации

- аудио/видео файлы

Инструменты, которые я использую:

- Microsoft Word / Excel / PowerPoint

- Adobe Acrobat Pro DC

- Adobe Photoshop

- онлайн словари

Я работала устным и письменным переводчиком в международных спортивных играх (МСИ "Дети Азии"), а также письменным переводчиком с русского на английский на новостном сайте en.ysia.ru

Была сопровождающим онкобольного в Южной Корее.

Я стараюсь делать высококачественный перевод, поскольку это в моих же интересах создать хорошую репутацию.

Если у Вас есть текст/аудио/видео, которое вам нужно перевести с русского на английский, или с английского на русский, пожалуйста, обращайтесь ко мне в любое время.

Смотрите мое портфолио / работы можете посмотреть на вышеуказанном сайте за 2016 год.

Мои контакты:

Gmail: [email protected]

Telegram: +79627305817

whatsapp: +79627305817

Методы оплаты:

- Сбербанк онлайн

- Яндекс деньги