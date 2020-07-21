Переводчик английского и русского языков

Я переводчик с профильным образованием. (Институт зарубежной филологии и регионоведения Северо-восточного Федерального университета). У меня степень магистра.
Мои рабочие языки: английский, русский.
Опыт работы переводчиком - более 5 лет.
Мои навыки:
- перевод
- редактирование текста
- перевод и добавление субтитров
- транскрибирование
Что я перевожу:
- Технические тексты (руководства по эксплуатации, спецификации товаров, технические документы и т. д.)
- Юридические тексты (Контракты, юридические документы и др.)
- IT тексты
- Медицинские тексты
- Деловая переписка
- сайты
- сертификаты
- отчеты
- письма
- новости
- тексты о путешествиях/моде
- презентации
- аудио/видео файлы
Инструменты, которые я использую:
- Microsoft Word / Excel / PowerPoint
- Adobe Acrobat Pro DC
- Adobe Photoshop
- онлайн словари
Я работала устным и письменным переводчиком в международных спортивных играх (МСИ "Дети Азии"), а также письменным переводчиком с русского на английский на новостном сайте en.ysia.ru
Была сопровождающим онкобольного в Южной Корее.
Я стараюсь делать высококачественный перевод, поскольку это в моих же интересах создать хорошую репутацию.
Если у Вас есть текст/аудио/видео, которое вам нужно перевести с русского на английский, или с английского на русский, пожалуйста, обращайтесь ко мне в любое время.
Смотрите мое портфолио / работы можете посмотреть на вышеуказанном сайте за 2016 год.
Мои контакты:
Gmail: [email protected]
Telegram: +79627305817
whatsapp: +79627305817
Методы оплаты:
- Сбербанк онлайн
- Яндекс деньги