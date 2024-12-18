Переводчик: Русский,Английский,Таджикский языки

"Здравствуйте! Я профессиональный переводчик с опытом. Выполняю переводы между русским, английским и таджикским языками. Специализируюсь на текстах разного уровня сложности: от деловой документации до художественных текстов. Гарантирую высокое качество и соблюдение сроков."

Навыки и услуги

Перевод текстов с английского на русский, таджикский и наоборот.

Перевод деловой корреспонденции, документов, статей.

Редактирование и корректура переводов.

Быстрый и качественный перевод в сжатые сроки.

Примеры деловых писем или описаний товаров.

Стоимость услуг:Договорная

Сроки: зависят от объёма текста, обычно до 1 дней на средний объём.