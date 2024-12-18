Переводчик: Русский,Английский,Таджикский языки

"Здравствуйте! Я профессиональный переводчик с опытом. Выполняю переводы между русским, английским и таджикским языками. Специализируюсь на текстах разного уровня сложности: от деловой документации до художественных текстов. Гарантирую высокое качество и соблюдение сроков."
Навыки и услуги
Перевод текстов с английского на русский, таджикский и наоборот.
Перевод деловой корреспонденции, документов, статей.
Редактирование и корректура переводов.
Быстрый и качественный перевод в сжатые сроки.
Примеры деловых писем или описаний товаров.
Стоимость услуг:Договорная
Сроки: зависят от объёма текста, обычно до 1 дней на средний объём.