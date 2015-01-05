Переводчик с английского, французского и финского

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Свободно перевожу письменные тексты общей тематики с английского, французского ифинского. Специализируюсь в области политической, научно-философской,
эзотерической и художественной литературы, а также перевода туристических статей и компьютерных игр. Грамотно оформляю тексты, выдерживаю
стиль.
Франц.общ.docx
20 КБ
Политика.docx
18 КБ
Квест.docx
17 КБ
Курорт LUX.docx
18 КБ