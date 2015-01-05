Переводчик с английского, французского и финского

Свободно перевожу письменные тексты общей тематики с английского, французского ифинского. Специализируюсь в области политической, научно-философской,

эзотерической и художественной литературы, а также перевода туристических статей и компьютерных игр. Грамотно оформляю тексты, выдерживаю

стиль.