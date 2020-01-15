Переводчица английского языка

Перевожу с английского на русский и с русского на английский.

Уровень языка pre-advanced (возможно ниже, так как текст может быть на особую тему или по особой профессии, где нужна дополнительная лексика)

Занимаюсь репетиторством по английскому, математике (дошкольники - 6 класс)

Студентка 3 курса института иностранных языков (МПГУ)

Файл не мой - совет