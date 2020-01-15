Переводчица английского языка

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Перевожу с английского на русский и с русского на английский.
Уровень языка pre-advanced (возможно ниже, так как текст может быть на особую тему или по особой профессии, где нужна дополнительная лексика)
Занимаюсь репетиторством по английскому, математике (дошкольники - 6 класс)
Студентка 3 курса института иностранных языков (МПГУ)
Файл не мой - совет