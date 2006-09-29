У меня есть опыт перевода текстов на пять языков: украинский, русский, английский (B2), польский (C1) и немецкий (B2). За время работы я перевел множество материалов, включая статьи, веб-контент, рекламные тексты, инструкции, деловую переписку и литературные произведения. Я всегда стараюсь сохранить точность, стиль и тональность оригинала, а также адаптировать текст с учетом культурных и языковых особенностей целевой аудитории. Кроме того, я работаю с техническими и специализированными текстами, уделяя особое внимание правильному использованию профессиональной терминологии.