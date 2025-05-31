Переводы и лингвистическая поддержка

Выполняю профессиональный перевод текстов с английского на русский, с русского на украинский и наоборот, и другие языки

Работаю с разными типами документов:

Техническая документация: инструкции, руководства пользователя, спецификации Медицинские тексты: статьи, инструкции к препаратам, протоколы лечения

Маркетинговые материалы: рекламные тексты, описания товаров, презентации.

Учебные материалы: рефераты, отчёты по лабораторным работам, доклады

Все переводы выполняю в соответствии с требованиями к терминологии и стилю, обеспечивая точность и сохранение смысловой нагрузки.

Готова адаптировать тексты под целевую аудиторию и требования заказчика.