Переводы и нотариальное заверение документов

Бюро переводов «Лингво Альянс» предлагает.Профессиональное качество специализированных переводов. Приятные цены, система

скидок и гибкая ценовая политика. Широкий спектр переводческих и

сопутствующих услуг. Определение стоимости на стадии оценки заказа.

Письменные переводы. Мы предлагаем качественные письменные переводы текстов общей и специализированной тематики на более чем 110 языков, включая латышский, английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, эстонский, шведский, норвежский, финский и др.

Предлагаем нотариально заверенные переводы,прилагаемые к оригиналу и копиям документов и оформленные с соблюдением

нормативных актов РФ, а также грамматическое и

стилистическое улучшение текстов, адаптацию текстов, творческую подготовку

текстов.