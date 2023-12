Переводы текстов всех языков

перевод текстов

Анастасия 16 лет, хочу заработать свои первые деньги, помогать своим родителям и у меня это получится, надеюсь вы мне поможете в этом, а я помогу вам с переводом текстов.

Translation of texts

Anastasia is 16 years old, I want to earn my first money, help my parents and I will succeed, I hope you will help me with this, and I will help you with the translation of texts.

Переклад текстів

Анастасія 16 років, я хочу заробити свої перші гроші, допомогти батькам і у мене все вийде сподіваюся, ви мені в цьому допоможете, а я допоможу вам з перекладом текстів.