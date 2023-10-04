Меня зовут Ермекова Бактигуль.Мне 21 год.В настоящее время я учусь на 4 курсе Евразийского национального университета.В настоящее время учусь в Астане.Изучаю два иностранных языка.Я говорю на 5 языках и понимаю их. То есть:казахский,русский,английский,турецкий и узбекский язык.Работаю онлайн уже два года.Занимаюсь копирайтингом и переводом документов в компании Ailiin в Турции.Также переводю книги по географии,истории и Английские грамматики в Британской библиотеке Халифа.Перевела на несколько языков.Знаю свою работу,отношусь к ней ответственно и сдаю работы вовремя.Если вам интересно,могу показать вам переведенные мною книги