Письмовий переклад текстів UA, RU, EN

Пропоную послуги письмового перекладу текстів між українською, російською та англійською мовами. Працюю з різними типами текстів: загальні, інформаційні, технічні, описові та інші.
Підхід до роботи — відповідальний і гнучкий. Завжди орієнтуюсь на побажання замовника, дотримуюсь термінів і надаю чистий, зрозумілий текст без "кальки".
✅ Послуги:
Переклад текстів (UA ⇄ RU ⇄ EN)
Легка адаптація для цільової аудиторії
Перевірка та редагування готового перекладу
Форматування за вимогою (наприклад, під сайт, документ, презентацію тощо)
💰 Вартість:
Погодинна оплата: від 30 грн/год
Мінімальне замовлення: 50 грн
Кінцева вартість — договірна (залежить від обсягу, тематики та терміновості)
⏱️ Терміни виконання:
▫️ До 1000 слів — від 1 години
▫️ 1000–3000 слів — 1–3 дні
▫️ Від 3000 слів — за домовленістю
📩 Якщо вам потрібен швидкий і якісний переклад — звертайтесь! Готовий до співпраці та відкритий до нових проєктів.