Письмовий переклад текстів UA, RU, EN

Пропоную послуги письмового перекладу текстів між українською, російською та англійською мовами. Працюю з різними типами текстів: загальні, інформаційні, технічні, описові та інші.

Підхід до роботи — відповідальний і гнучкий. Завжди орієнтуюсь на побажання замовника, дотримуюсь термінів і надаю чистий, зрозумілий текст без "кальки".

✅ Послуги:

Переклад текстів (UA ⇄ RU ⇄ EN)

Легка адаптація для цільової аудиторії

Перевірка та редагування готового перекладу

Форматування за вимогою (наприклад, під сайт, документ, презентацію тощо)

💰 Вартість:

Погодинна оплата: від 30 грн/год

Мінімальне замовлення: 50 грн

Кінцева вартість — договірна (залежить від обсягу, тематики та терміновості)

⏱️ Терміни виконання:

▫️ До 1000 слів — від 1 години

▫️ 1000–3000 слів — 1–3 дні

▫️ Від 3000 слів — за домовленістю

📩 Якщо вам потрібен швидкий і якісний переклад — звертайтесь! Готовий до співпраці та відкритий до нових проєктів.