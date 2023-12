Пример перевода: экономика

Исходник:

What would you do with $23,448.59?

You really have two options. You can spend it on something that won’t make you money, but may bring you some kind of happiness, like a new car or a HDTV LCD Television. Or, you can use that money to make more money. Much more.

If you would have bought $23,448.59 worth of Warren Buffett’s Berkshire Hathaway stock ten years ago, you would have $70,218.16 right now. You would have made an even higher percentage return by buying Google stock last year. But, after being slapped by Google, I don’t think John would condone that.

Putting your money into something that will make you more money is always a good idea, but what type of investment is the best? We may be at the end of a real estate boom, but my vote is still on real estate. Why? A little bit of knowledge can make you exponential returns.

Let me provide a short hypothetical for you. It’s 1997. You have the same amount that John made last month to invest. Someone approaches you with the opportunity to be a partner with him and another investor on a 12 unit apartment building in, say, Washington DC. You each will put $23,376 in as a down payment and, since real estate offers you a great leverage opportunity, you’re able to buy a building worth $351,729 (20% down payment, 80% loan from the bank).

Over the past ten years the Washington DC market has seen appreciation of 285%. So, in 2007 your building that you bought for $351,729 is now worth $1,002,427.

Since this is a commercial property, you have a professional management company handle it. Your job is simply to make sure that the management company is doing its job. You have to take into account the income you’ve gotten from the tenants. Let’s say the average rent in each unit ten years ago was $500 a month and it has gone to $650 a month today. This makes your average income over the course of the year $78,660 by applying a 95% occupancy level. The best part? That income pays your loan.

Перевод (авторский и немного фривольный):

Что ты станешь делать с $23. 448. 59?

Ну, у тебя два варианта. Ты можешь потратить их на то, что не принесет денег, но сделает тебя немного счастливее. На что-нибудь, вроде новой машины или домашнего кинотеатра. Или ты можешь заставить эти деньги принести тебе еще больше денег. Много больше.

Если бы ты десять лет назад вложил $23. 448. 59 в акции Уоррен Баффитс Беркшир Хазевей (Warren Buffett’s Berkshire Hathaway), то сегодня это было бы уже $70,218.16. Еще больше ты бы получил, вложив в прошлом году деньги в акции компании Google. Но, упустив прибыль от Google, не думаю, что Джон (лучше перевести Кто-нибудь, но это на вкус заказчика) вряд ли смирится с этим.

Вкладывать деньги в то, что приносит еще больше денег – неплохая идея, но какой путь вложения лучший? Может быть, бум на покупку земельных владений уже заканчивается, но я все же голосую за него. Почему? Немного знаний в этой области могут принести выдающиеся прибыли.

Позволь, я немного потеоретезирую. Год 1997. У тебя есть та же сумма, что Джон (лучше, конечно Некто, но это на вкус заказчика), вложил в прошлом месяце. Кто-то обращается к тебе с предложением участия в партнерском кооперативе 12 комнатного дома в…, предположим, в Вашингтоне. Каждый из вас – партнеров – должен выложить $23,376 в качестве вступительного взноса. И, так как владение собственностью дает тебе больше возможностей для приобретения кредита, то ты уже можешь купить здание, стоимостью в $351,729 (20% вступительного взноса и 80% - банковский кредит).

За последние 10 лет цены на вашингтонском рынке недвижимости выросли на 258%. Так что в 2007 году твое строение, купленное за $351,729, стоит уже $1,002,427.

Так как здесь есть явная коммерческая выгода, ты можешь создать профессиональную управляющую компанию, занимающуюся этим. Твоя работа будет заключаться в том, чтобы эта компания работала. Еще прибавь сюда доход, который ты получишь с арендаторов. Смотри, 10 лет назад средняя арендная плата составляла $500 в месяц, сегодня она возросла до $650. Это дает тебе доход в $78,660 в год, при том, что занято 95% площадей. Лучше всего при этом что? А то, что это полностью покроет твой долг банку.