Профессиональный перевод: RU EN / DE / FR / ES

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день назад
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Выполняю качественный и грамотный перевод текстов любой тематики — от деловой переписки до презентаций, меню, резюме, статей и объявлений.

Перевожу между следующими языками:

  • Русский ⇄ Английский

  • Русский ⇄ Немецкий

  • Русский ⇄ Французский

  • Русский ⇄ Испанский

  • Английский ⇄ Немецкий / Французский / Испанский

Также работаю с Canva / PowerPoint — могу сразу перевести и красиво оформить презентацию, рекламу, меню или карточку товара.

Гарантирую:

  • Ручной перевод (без автопереводчиков)

  • Быстрое выполнение

  • Сохранение структуры, терминов и настроения оригинала

  • Работа с PDF, Word, презентациями, изображениями и скриншотами

📌 Возможен срочный перевод и корректура уже переведённых текстов.