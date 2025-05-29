Профессиональный перевод: RU EN / DE / FR / ES

Выполняю качественный и грамотный перевод текстов любой тематики — от деловой переписки до презентаций, меню, резюме, статей и объявлений.

Перевожу между следующими языками:

Русский ⇄ Английский

Русский ⇄ Немецкий

Русский ⇄ Французский

Русский ⇄ Испанский

Английский ⇄ Немецкий / Французский / Испанский

Также работаю с Canva / PowerPoint — могу сразу перевести и красиво оформить презентацию, рекламу, меню или карточку товара.

Гарантирую:

Ручной перевод (без автопереводчиков)

Быстрое выполнение

Сохранение структуры, терминов и настроения оригинала

Работа с PDF, Word, презентациями, изображениями и скриншотами

📌 Возможен срочный перевод и корректура уже переведённых текстов.