Профессиональный перевод: RU EN / DE / FR / ES

Выполняю качественный и грамотный перевод текстов любой тематики — от деловой переписки до презентаций, меню, резюме, статей и объявлений.
Перевожу между следующими языками:
Русский ⇄ Английский
Русский ⇄ Немецкий
Русский ⇄ Французский
Русский ⇄ Испанский
Английский ⇄ Немецкий / Французский / Испанский
Также работаю с Canva / PowerPoint — могу сразу перевести и красиво оформить презентацию, рекламу, меню или карточку товара.
Гарантирую:
Ручной перевод (без автопереводчиков)
Быстрое выполнение
Сохранение структуры, терминов и настроения оригинала
Работа с PDF, Word, презентациями, изображениями и скриншотами
📌 Возможен срочный перевод и корректура уже переведённых текстов.