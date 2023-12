The Birth of Blue

Artists have always been enchanted by blue, yet fine blue have long been difficult to obtain. Blues are relatively rare in nature, and painters throughout the ages have therefore found themselves at the mercy of what contemporary chemical technology could offer. Some blues have been prohibitively expensive, others were unreliable. The quest for a good blue has driven some crucial technological innovations, showing that the interaction of art and science has not always been a one – way affair.

Происхождение Синего

Художники всегда были очарованы синим цветом, однако, в течение очень долго времени достичь необходимого синего цвета было весьма сложно. Из-за сравнительной редкости это пигмента в природе, им, в течение веков, приходилось полагаться на милость химической науки. Долгое время синие краски были либо чрезмерно дорогими, либо слишком нестойкими. Поиски нужного синего привели к некоторым ключевым технологическим прорывам, показав, что пересечение интересов науки и искусства не всегда приносило пользу только одному из них.