Судный день. Сезон 1, серия 1.

Это субтитры к сериалу, созданные в программе aegisub. Перевод выполнен для дальнейшего озвучания, поэтому длина фраз примерно равна длине в оригинале, чтоб актёры успевали говорить реплики. Помимо этого, ударения отмечены заглавной буквой, паузы слэшами, стиль приближен к разговорному, а персонажи названы максимально ёмко (чтобы были понятны пол и суть персонажа). Стоит обратить внимание, что в данном варианте "Purge" переведено как "Чистка" – Мне казалось, что такой перевод лучше отражает суть происходящего, нежели "Чудная Ночь".