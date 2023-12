English source Перевод

VENT CATHETER

1 DESCRIPTION

The Vent Catheter relieves the muscles of the left heart through liquid drainage, thereby preventing overdistention of the left ventricle during a cardiopulmonary bypass. They are manufactured from biocompatible, flexible PVC material. Models with reinforcing aluminum wires encased in the double lumen tube ensure that the catheter can assume any shape. Line markings help to place the catheter. The specially designed perforation profile of the Vent Catheter ensures that it does not attach itself to the tissue and guarantees effective liquid draining.

The Vent Catheter can be inserted through the upper right pulmonary vein into the left atrium, and pushed through the mitral valve into the left ventricle. Alternatively, the Vent Catheter can be passed into the left ventricle via the left ventricular apex.

2 INDICATIONS

The Vent Catheter is used to relieve the left heart during extracorporeal circulation.

3 CONTRAINDICATIONS

No contraindications are known, provided that the instrument is used in keeping with its intended purpose, and with due observation of all instructions and precautionary measures.

Вентиляционный катетер

1. Описание

Вентиляционный катетер возобновляет работу мышц левого сердца посредством отвода жидкости, тем самым предотвращая перерастяжение левого желудочка во время экстрапульманального кровообращения. Устройство изготовлено из биологически совместимых, гибких ПВХ материалов. Модели с алюминиевым каркасом, заключенные в двуполостную трубку, гарантируют, что катетер может принимать любую форму. Маркировки на корпусе помогут правильно установить устройство. Специально спроектированный, с отверстиями, корпус вентиляционного катетера гарантирует отсутствие контакта прибора с тканями и эффективный отвод жидкости.

Вентиляционный катетер может быть имплантирован через верхнюю правую легочную вену в левое предсердие, далее через митральный клапан в левый желудочек. Так же вентиляционный катетер может быть имплантирован в верхний желудочек через его верх.

2. Показания к применению

Вентиляционный катетер используется для возобновления работы левого сердца при искусственном кровообращении.

3. Противопоказания

Устройство не имеет противопоказаний, при условии, что оно используется по прямому назначению с соблюдением инструкции и мер предосторожности.