Вьетнамско-русский, русско-вьетнамский перевод

Добавлена
9 лет назад
165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Выпускник Ханойского университета (прежде Ханойского института иностранных языков) по специальности переводчик (квалификация - бакалавр). Ввиду долгого проживания в РФ (с рождения до 2007г.) владею русским свободно. Дополнительно владею английским на уровне выше среднего.

Берусь за переводы с вьетнамского на русский и обратно, стоимость от 400 руб. за 1800 знаков с пробелами. Сроки выполнения оговорные, так как есть основная работа.

Перевод трудового договора с русского на вьетнамский язык.doc
32 КБ
Перевод свидетельства с вьетнамского языка на русский.doc
31 КБ