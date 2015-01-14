Вьетнамско-русский, русско-вьетнамский перевод

Выпускник Ханойского университета (прежде Ханойского института иностранных языков) по специальности переводчик (квалификация - бакалавр). Ввиду долгого проживания в РФ (с рождения до 2007г.) владею русским свободно. Дополнительно владею английским на уровне выше среднего.

Берусь за переводы с вьетнамского на русский и обратно, стоимость от 400 руб. за 1800 знаков с пробелами. Сроки выполнения оговорные, так как есть основная работа.