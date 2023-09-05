Центры Доктора Бубновского. г. Москва, Тула, Калуга
Подбор персонала (HR)
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Центр Доктора Бубновского.
Поиск и подбор специалистов узкой направленности, таких как:
-Инструкторы ЛФК;
-Массажисты;
-Врачи.
А так же специалисты ресепшена и бэкофиса:
-Администраторы;
-Менеджеры обработки трафика;
-Уборщицы.