Центры Доктора Бубновского. г. Москва, Тула, Калуга

Центр Доктора Бубновского.

Поиск и подбор специалистов узкой направленности, таких как:

-Инструкторы ЛФК;

-Массажисты;

-Врачи.

А так же специалисты ресепшена и бэкофиса:

-Администраторы;

-Менеджеры обработки трафика;

-Уборщицы.