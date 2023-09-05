Центры Доктора Бубновского. г. Москва, Тула, Калуга

Подбор персонала (HR)
Добавлена
4 месяца назад
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Центр Доктора Бубновского.

Поиск и подбор специалистов узкой направленности, таких как:

-Инструкторы ЛФК;

-Массажисты;

-Врачи.

А так же специалисты ресепшена и бэкофиса:

-Администраторы;

-Менеджеры обработки трафика;

-Уборщицы.