10 вечных ссылок на сайтах строительной тематики.

Добавлена
6 лет назад
190 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Я лидер на бирже фриланса в разделе: продажа ссылок https://www.fl.ru/freelancers/prodavec-ssylok/

Размещаю 10 вечных ссылок строительной тематики! 

Эта услуга для владельцев строительных сайтов. 

Сайты качественные, с хорошими показателями. Ссылки размещаются вручную, и навсегда. Профили заполняются максимально (где это возможно). После выполнение заказа, предоставлю полный отчет. 

Сделав заказ Вы получаете: 

1. Возможен рост по НЧ и СЧ. 

2. Ссылки безанкорные – не страшен минусинск и пингвин. 

3. Размещаются вручную и навсегда. 

4. Растет общий траст сайта. 

5. Общий Тиц больше 2к. 

Заказы выполняю быстро! Опыт работы большой. 

Гарантию на индексацию всех ссылок дать не могу. 

В отчете будут ссылки на страницы с вашим сайтом. 

Цена услуги 1000 рублей

От Вас требуется только адрес сайта 

Дополнительные опции: 

Уникальный околоссылочный текст  –  500 рублей 

Добавление в IndexGator – быстрая индексация (Yandex)  –  300 рублей 

Добавление в AddUrl для ускорения индексации  –  300 рублей