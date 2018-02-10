10 вечных ссылок на сайтах строительной тематики.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я лидер на бирже фриланса в разделе: продажа ссылок https://www.fl.ru/freelancers/prodavec-ssylok/
Размещаю 10 вечных ссылок строительной тематики!
Эта услуга для владельцев строительных сайтов.
Сайты качественные, с хорошими показателями. Ссылки размещаются вручную, и навсегда. Профили заполняются максимально (где это возможно). После выполнение заказа, предоставлю полный отчет.
Сделав заказ Вы получаете:
1. Возможен рост по НЧ и СЧ.
2. Ссылки безанкорные – не страшен минусинск и пингвин.
3. Размещаются вручную и навсегда.
4. Растет общий траст сайта.
5. Общий Тиц больше 2к.
Заказы выполняю быстро! Опыт работы большой.
Гарантию на индексацию всех ссылок дать не могу.
В отчете будут ссылки на страницы с вашим сайтом.
Цена услуги 1000 рублей
От Вас требуется только адрес сайта
Дополнительные опции:
Уникальный околоссылочный текст – 500 рублей
Добавление в IndexGator – быстрая индексация (Yandex) – 300 рублей
Добавление в AddUrl для ускорения индексации – 300 рублей