10 вечных ссылок на сайтах строительной тематики.

Я лидер на бирже фриланса в разделе: продажа ссылок https://www.fl.ru/freelancers/prodavec-ssylok/

Размещаю 10 вечных ссылок строительной тематики!

Эта услуга для владельцев строительных сайтов.

Сайты качественные, с хорошими показателями. Ссылки размещаются вручную, и навсегда. Профили заполняются максимально (где это возможно). После выполнение заказа, предоставлю полный отчет.

Сделав заказ Вы получаете:

1. Возможен рост по НЧ и СЧ.

2. Ссылки безанкорные – не страшен минусинск и пингвин.

3. Размещаются вручную и навсегда.

4. Растет общий траст сайта.

5. Общий Тиц больше 2к.

Заказы выполняю быстро! Опыт работы большой.

Гарантию на индексацию всех ссылок дать не могу.

В отчете будут ссылки на страницы с вашим сайтом.

Цена услуги 1000 рублей

От Вас требуется только адрес сайта

Дополнительные опции:

Уникальный околоссылочный текст – 500 рублей

Добавление в IndexGator – быстрая индексация (Yandex) – 300 рублей

Добавление в AddUrl для ускорения индексации – 300 рублей