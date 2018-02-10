10 вечных ссылок на сайтах туристической тематики.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я лидер на бирже фриланса в разделе: продажа ссылок https://www.fl.ru/freelancers/prodavec-ssylok/
Размещу вечные ссылки на ваш ресурс на 10 качественных форумах туристической тематики.
Размещаются ссылки на ваш сайт в профилях туристических форумов. Простановка ссылок осуществляется вручную на сайтах посвященных туризму, его различным видам, активному отдыху, туристическим клубам, заграничным обществам, местностям и городам.
Профили заполняются по максимуму, ник выбирается человеческий, устанавливается нормальная аватарка.
В отчете вам высылаются адреса профилей и логин с паролем от всех форумов.
В профилях проставляются безанкорные ссылки, это защищает их от бана со стороны поисковых систем (пингвин и минусинск не страшны).
В результате заказа вы получите:
1. Улучшение позиций вашего сайта по НЧ и СЧ.
2. Ссылки, размещенные навсегда вручную.
3. Увеличиваются показатели траста – ТИЦ, PR, траст.
От Вас требуется только адрес сайта.
Цена услуги 1000 рублей
Дополнительные опции:
Уникальный околоссылочный текст – 500 рублей
Добавление в IndexGator – быстрая индексация (Yandex) – 300 рублей
Добавление в AddUrl для ускорения индексации – 300 рублей