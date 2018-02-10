11 жирных ссылок с сайтов о мебели.

Я лидер на бирже фриланса в разделе: продажа ссылок https://www.fl.ru/freelancers/prodavec-ssylok/

Мебельная тематика в SEO-продвижении встречается довольно часто. Но найти раздел на мебельную тематику на биржах и других площадках не так уж просто. Для решения данной проблемы была создана эта услуга, в которой собраны лучшие сайты с мебельной тематикой!

Обращаю ваше внимание, что ссылки – это каталоги мебельных компаний. Поэтому вся необходимая информация (находится ниже) является обязательной!

1. Площадки – каталоги мебельных компаний (или общетематические, где имеется раздел "мебель")

2. Безанкорные ссылки

3. Страницы с ссылками прекрасно индексируются

4. Низкий спам, высокий ТИЦ

5. Ссылки размещаются навсегда! (предоставляется доступ, вы можете в любой момент отредактировать обновленную информацию)

1-2 ссылки могут быть nofollow, что не помешает их индексации.

Траст при подборе доноров не учитывался.

Для начала работ необходимо предоставить: 1) Ссылку на продвигаемую страницу 2) Контактные данные фирмы (название фирмы, логотип, номер телефона, адрес, электронная почта). Является обязательным требованием!

Цена услуги 1200 рублей

Дополнительные опции:

Добавление в AddUrl Google для ускорения индексации – 300 рублей

Добавление в IndexGator – быстрая индексация (Yandex) – 300 рублей