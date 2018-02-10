15 вечных ссылок с сайтов женской тематики.

Добавлена
6 лет назад
128 просмотров
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Я лидер на бирже фриланса в разделе: продажа ссылок https://www.fl.ru/freelancers/prodavec-ssylok/

Размещаю 15 вечных ссылок  с жирных трастовых сайтов Женской и около женской тематики с общим тиц 30 000+ 

Из категории сайтов Вы увидите: 

- женские форумы 

- красота 

- кулинария 

- дети 

- семья 

Что это значит? 

Это проставление ссылок на ваш ресурс с профилей. Это не является спамом – т. к. ссылки ставятся только там где это разрешено администрацией ресурсов. 

На данный момент в базе все доноры, которые имеют низкий процент спамности и хорошие показатели траста, PR и тИЦ. Благодаря моему прогону про профилям форумов и сайтов Вы получите отличную разбавку ссылочной массы. 

Данная услуга отлично подойдет для раскрутки в поисковиках, молодых и веб-ресурсов со стажем. 

Средний PR -8. 0) 

Ссылки полезные как для Google, так и для Яндекса. 

Только ручная работа и только сайты с высокой посещаемостью. Создам профили с разными аватарками и нормальным ником.  

Сделав заказ у меня, Вы получаете: 

Рост по НЧ и СЧ 

Ссылки безанкорные – не страшен минусинск и пингвин 

Размещаются вручную и навсегда 

Растет общий траст сайта 

Средний траст по CheckTrust : 80 из 100 

От Вас требуется только адрес сайта 

Цена услуги 1200 рублей

Дополнительные опции: 

Уникальный околоссылочный текст (200 симв. ) –  500 рублей 

Добавление в IndexGator – быстрая индексация (Yandex)  –  300 рублей 

Добавление в AddUrl для ускорения индексации  –  300 рублей