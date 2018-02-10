15 вечных ссылок с сайтов женской тематики.

Я лидер на бирже фриланса в разделе: продажа ссылок https://www.fl.ru/freelancers/prodavec-ssylok/

Размещаю 15 вечных ссылок с жирных трастовых сайтов Женской и около женской тематики с общим тиц 30 000+

Из категории сайтов Вы увидите:

- женские форумы

- красота

- кулинария

- дети

- семья

Что это значит?

Это проставление ссылок на ваш ресурс с профилей. Это не является спамом – т. к. ссылки ставятся только там где это разрешено администрацией ресурсов.

На данный момент в базе все доноры, которые имеют низкий процент спамности и хорошие показатели траста, PR и тИЦ. Благодаря моему прогону про профилям форумов и сайтов Вы получите отличную разбавку ссылочной массы.

Данная услуга отлично подойдет для раскрутки в поисковиках, молодых и веб-ресурсов со стажем.

Средний PR -8. 0)

Ссылки полезные как для Google, так и для Яндекса.

Только ручная работа и только сайты с высокой посещаемостью. Создам профили с разными аватарками и нормальным ником.

Сделав заказ у меня, Вы получаете:

Рост по НЧ и СЧ

Ссылки безанкорные – не страшен минусинск и пингвин

Размещаются вручную и навсегда

Растет общий траст сайта

Средний траст по CheckTrust : 80 из 100

От Вас требуется только адрес сайта

Цена услуги 1200 рублей

Дополнительные опции:

Уникальный околоссылочный текст (200 симв. ) – 500 рублей

Добавление в IndexGator – быстрая индексация (Yandex) – 300 рублей

Добавление в AddUrl для ускорения индексации – 300 рублей