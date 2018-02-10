15 жирных вечных ссылок с медицинских сайтов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я лидер на бирже фриланса в разделе: продажа ссылок https://www.fl.ru/freelancers/prodavec-ssylok/
Приветствую дорогой заказчик! Уникальное предложения для тебя.
Размещу вечные ссылки на Ваш сайт в профилях пользователей на 15 трастовых сайтах медицинской тематики
Ссылки вечные. Размещаются навсегда.
Только русскоязычные площадки
Характеристики базы:
Сайтов-доноров – 12. ТИЦ мин – 120 , ТИЦ средний-600, ТИЦ макс-11000.
Удалены сайты с количеством страниц меньше 30 в индексе Яндекса
Если ссылочная масса web-сайта будет состоять преимущественно из ссылок, стоящих на тематических донорах, это даст возможность поисковым сервисам более точно определиться с его тематикой, что является положительным фактором его поискового продвижения.
Все ссылки открыты для индексации поисковыми системами, проверены на отсутствие noindex, nofollow, редиректов, запрета в robots. txt.
После выполнения заказа вы получаете полный отчёт с 15 размещёнными ссылками.
От Вас: Ссылка на Ваш сайт и небольшой околоссылочный текст символов 150 (если нужно), либо я возьму текст с Вашего сайта (если не предоставите)
Цена услуги 1200 рублей
Дополнительные опции:
Уникальный околоссылочный текст (200 символов) – 500 рублей
Добавление в IndexGator. com – быстрая индексация – 300 рублей
Добавление в AddUrl Google для ускорения индексации – 300 рублей