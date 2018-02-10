15 жирных вечных ссылок с медицинских сайтов.

Добавлена
6 лет назад
131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Я лидер на бирже фриланса в разделе: продажа ссылок https://www.fl.ru/freelancers/prodavec-ssylok/

Приветствую дорогой заказчик! Уникальное предложения для тебя. 

Размещу вечные ссылки на Ваш сайт в профилях пользователей на 15 трастовых сайтах медицинской тематики 

Ссылки вечные. Размещаются навсегда. 

Только русскоязычные площадки 

Характеристики базы: 

Сайтов-доноров – 12. ТИЦ мин – 120 , ТИЦ средний-600, ТИЦ макс-11000. 

Удалены сайты с количеством страниц меньше 30 в индексе Яндекса 

Если ссылочная масса web-сайта будет состоять преимущественно из ссылок, стоящих на тематических донорах, это даст возможность поисковым сервисам более точно определиться с его тематикой, что является положительным фактором его поискового продвижения. 

Все ссылки открыты для индексации поисковыми системами, проверены на отсутствие noindex, nofollow, редиректов, запрета в robots. txt. 

После выполнения заказа вы получаете полный отчёт с 15 размещёнными ссылками. 

От Вас: Ссылка на Ваш сайт и небольшой околоссылочный текст символов 150 (если нужно), либо я возьму текст с Вашего сайта (если не предоставите) 

Цена услуги 1200 рублей

Дополнительные опции: 

Уникальный околоссылочный текст (200 символов)  –  500 рублей 

Добавление в IndexGator. com – быстрая индексация  –  300 рублей 

Добавление в AddUrl Google для ускорения индексации  –  300 рублей