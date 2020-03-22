Агентство недвижимости

Сайт был только создан и сдан сырым, половина всего функционала не работала или работала не так, как было задумано. В сотрудничестве с программистами довели до ума (если быть точнее, было написано ТЗ, я тыкал пальцами, а уже программист делал всю работу).

Основной же работой было создание семантики и полной проработке внутренней частисайта. Был прописан план на 3 месяца, который включал в себя контент-план, план закупки ссылок с учетом даже конкретных площадок и анкоров, которые там будут размещены.Дальше клиент действовал по плану. Как итог – планомерный рост. Основный источник трафика по прежнему контекстная реклама (в 5 раз больше, чем поискового), но это вполне нормально, с учетом конкуренции в тематике и возраста сайта.