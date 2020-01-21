Аудит агрегатора заказа столиков и банкетов

Добавлена
4 года назад
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Аудит в составе других документов убедил потенциального заказчика заказать продвижение сайта.

Наиболее интересные замечания в аудите:

Не актуальная карта сайта Sitemap.

  • Дублирование Тайтлов.
  • Дубли и некачественные Дескрипшины.
  • Страницы с отсутствием H1.
  • Отсутствие микроразметки для социальных сетей.
  • Важные замечания по совместимости с мобильными устройствами.
В дальнейшем для этого сайта я готовил исчерпывающую карту поисковой

семантики и собрал по ней 3 раздела. Это порядка 20 тысяч поисковых

запросов.