Аудит агрегатора заказа столиков и банкетов
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4 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Аудит в составе других документов убедил потенциального заказчика заказать продвижение сайта.
Наиболее интересные замечания в аудите:
Не актуальная карта сайта Sitemap.
- Дублирование Тайтлов.
- Дубли и некачественные Дескрипшины.
- Страницы с отсутствием H1.
- Отсутствие микроразметки для социальных сетей.
- Важные замечания по совместимости с мобильными устройствами.
семантики и собрал по ней 3 раздела. Это порядка 20 тысяч поисковых
запросов.