Аудит агрегатора заказа столиков и банкетов

Аудит в составе других документов убедил потенциального заказчика заказать продвижение сайта.

Наиболее интересные замечания в аудите:

Не актуальная карта сайта Sitemap.

Дублирование Тайтлов.

Дубли и некачественные Дескрипшины.

Страницы с отсутствием H1.

Отсутствие микроразметки для социальных сетей.

Важные замечания по совместимости с мобильными устройствами.

В дальнейшем для этого сайта я готовил исчерпывающую карту поисковой

семантики и собрал по ней 3 раздела. Это порядка 20 тысяч поисковых

запросов.