Аудит главного сайта сети клиник Скандинавия

В процессе аудита сформированы следующие наиболее важные замечания:

Карта сайта Sitemap размещена на старом небезопасном не главном зеркале сайта.

Запрещён к индексации раздел, который содержит коммерческие страницы, которые могут принимать трафик с поисковых систем.

Страницы с перечнем врачей клиник нет в основной навигации по сайту.

Значительная часть страниц содержит канонические указатели на не главное зеркало сайта с небезопасным протоколом. Причина, по которой важные страницы должны выпадать из индекса поисковых систем.

Обнаружена масса внутренних ссылок с неверными адресами, на канонизированные страницы.

Карта сайта Sitemap содержит неактуальную информацию о страницах сайта.

Почти 2 сотни битых ссылок.

Десятки страниц с дублями тайтлов и более тысячи с очень короткими тайтлами.

Один дескрипшин почти на 2000 страниц.

Почти на всех страницах сайта добавлен второй H1.

900 картинок большого объёма и 1300 без альтернативного текста.

Очень недостаточное использование микроразметки для формирования описания в результатах поиска.

Дублирование текстового контента в похожих услугах.