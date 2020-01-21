Аудит главного сайта сети клиник Скандинавия
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4 года назад
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В процессе аудита сформированы следующие наиболее важные замечания:
- Карта сайта Sitemap размещена на старом небезопасном не главном зеркале сайта.
- Запрещён к индексации раздел, который содержит коммерческие страницы, которые могут принимать трафик с поисковых систем.
- Страницы с перечнем врачей клиник нет в основной навигации по сайту.
- Значительная часть страниц содержит канонические указатели на не главное зеркало сайта с небезопасным протоколом. Причина, по которой важные страницы должны выпадать из индекса поисковых систем.
- Обнаружена масса внутренних ссылок с неверными адресами, на канонизированные страницы.
- Карта сайта Sitemap содержит неактуальную информацию о страницах сайта.
- Почти 2 сотни битых ссылок.
- Десятки страниц с дублями тайтлов и более тысячи с очень короткими тайтлами.
- Один дескрипшин почти на 2000 страниц.
- Почти на всех страницах сайта добавлен второй H1.
- 900 картинок большого объёма и 1300 без альтернативного текста.
- Очень недостаточное использование микроразметки для формирования описания в результатах поиска.
- Дублирование текстового контента в похожих услугах.