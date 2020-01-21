Аудит главного сайта сети клиник Скандинавия

Добавлена
4 года назад
110 просмотров
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В процессе аудита сформированы следующие наиболее важные замечания:

  • Карта сайта Sitemap размещена на старом небезопасном не главном зеркале сайта.
  • Запрещён к индексации раздел, который содержит коммерческие страницы, которые могут принимать трафик с поисковых систем.
  • Страницы с перечнем врачей клиник нет в основной навигации по сайту.
  • Значительная часть страниц содержит канонические указатели на не главное зеркало сайта с небезопасным протоколом. Причина, по которой важные страницы должны выпадать из индекса поисковых систем.
  • Обнаружена масса внутренних ссылок с неверными адресами, на канонизированные страницы.
  • Карта сайта Sitemap содержит неактуальную информацию о страницах сайта.
  • Почти 2 сотни битых ссылок.
  • Десятки страниц с дублями тайтлов и более тысячи с очень короткими тайтлами.
  • Один дескрипшин почти на 2000 страниц.
  • Почти на всех страницах сайта добавлен второй H1.
  • 900 картинок большого объёма и 1300 без альтернативного текста.
  • Очень недостаточное использование микроразметки для формирования описания в результатах поиска.
  • Дублирование текстового контента в похожих услугах.