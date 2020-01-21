Аудит сайта электролаборатории

Добавлена
4 года назад
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Важные из выявленных замечаний в процессе аудита:

  • 40 301-х редиректов.
  • 3 неправильных канонических указателя.
  • На 73 страницах отсутствовал дескрипшин.
  • 25 страниц с очень короткими тайталами.
  • Картинки без альтернативного текста.
  • Микроразметка для оформления описания ссылки в поиске только для хлебных крошек. Для услуг, контактов, событий – отсутствует.
  • Ссылки на адреса с небезопасным протоколом.
  • Посредственное качество текстов.
  • Повторяющийся текстовый блок на разных страницах услуг.
  • Ссылочные взрывы в истории ссылочной массы.