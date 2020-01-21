Аудит сайта электролаборатории

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Важные из выявленных замечаний в процессе аудита:
- 40 301-х редиректов.
- 3 неправильных канонических указателя.
- На 73 страницах отсутствовал дескрипшин.
- 25 страниц с очень короткими тайталами.
- Картинки без альтернативного текста.
- Микроразметка для оформления описания ссылки в поиске только для хлебных крошек. Для услуг, контактов, событий – отсутствует.
- Ссылки на адреса с небезопасным протоколом.
- Посредственное качество текстов.
- Повторяющийся текстовый блок на разных страницах услуг.
- Ссылочные взрывы в истории ссылочной массы.