Аудит сайта электролаборатории

Важные из выявленных замечаний в процессе аудита:

40 301-х редиректов.

3 неправильных канонических указателя.

На 73 страницах отсутствовал дескрипшин.

25 страниц с очень короткими тайталами.

Картинки без альтернативного текста.

Микроразметка для оформления описания ссылки в поиске только для хлебных крошек. Для услуг, контактов, событий – отсутствует.

Ссылки на адреса с небезопасным протоколом.

Посредственное качество текстов.

Повторяющийся текстовый блок на разных страницах услуг.

Ссылочные взрывы в истории ссылочной массы.