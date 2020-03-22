Автострахование Москва

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Задача стояла в продвижении сайта чисто за счет внутренних факторов при чем с разовой оплатой. То бишь, фактически нужно было навести порядок один раз и дальше ждать результатов. Как решалась задача:
1) Создали максимально полное семантическое ядро, продумали грамотную структуру;
2) Выписали все тексты, запустили с ручным заполнением всех мета-тегов;
3) Вылизали внутри все, что только можно было, сделали перелинковку.
А дальше просто смотрели как сайт растет по весьма конкурентным запросам, иногда делая минимальные правки контента