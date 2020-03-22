Битумная черепица. Металлопрокат для крыши.
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4 года назад
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Регион - Россия. Москва (область)
В проекте основной упор работы состоял на продаже услуг путем продажи товара).
Проделанная работа
Поскольку на закупку ссылок бюджета было выделено немного, особенно с учетом бешеной конкуренции в регионе, основной упор был сделан на внутренней части сайта, грамотности его структуры и качестве контента.
В итоге по сравнению с прошлым годом (тематика сезонная, реально оценить рост можно только относительно того же периода прошлого года) имеем рост трафика. Позиции по ключевым запросам существенно поднялись и учитывая пик трафика в сентябре прошлого года ожидаем ту же картину в этом году.