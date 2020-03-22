Битумная черепица. Металлопрокат для крыши.

Регион - Россия. Москва (область)

В проекте основной упор работы состоял на продаже услуг путем продажи товара).

Проделанная работа

Поскольку на закупку ссылок бюджета было выделено немного, особенно с учетом бешеной конкуренции в регионе, основной упор был сделан на внутренней части сайта, грамотности его структуры и качестве контента.

В итоге по сравнению с прошлым годом (тематика сезонная, реально оценить рост можно только относительно того же периода прошлого года) имеем рост трафика. Позиции по ключевым запросам существенно поднялись и учитывая пик трафика в сентябре прошлого года ожидаем ту же картину в этом году.