Дети-Ленд
Поисковые системы (SEO)
Добавлена358 просмотров
14 лет назад
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Раскрутка и оптимизация сайта deti-land.ru. Проведены слудеющие работы:
1) Анализ сайта и конкурентов
2) Составлен список запросов
3) Seo-оптимизация сайта и доработка контента
4) Поисковое продвижение сайта (регион Ангарск) в Яндексе и Google по запросам:
• Дети Ленд
• Дети Лэнд
• Магазины детской одежды в Ангарске
• Интернет магазины Ангарска
• Детские магазины Ангарска
В настоящее время работы над проектом не ведутся