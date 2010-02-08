http://deti-land.ru

Раскрутка и оптимизация сайта deti-land.ru. Проведены слудеющие работы:

1) Анализ сайта и конкурентов

2) Составлен список запросов

3) Seo-оптимизация сайта и доработка контента

4) Поисковое продвижение сайта (регион Ангарск) в Яндексе и Google по запросам:

• Дети Ленд

• Дети Лэнд

• Магазины детской одежды в Ангарске

• Интернет магазины Ангарска

• Детские магазины Ангарска

В настоящее время работы над проектом не ведутся