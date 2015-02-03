Клиника косметологии «КЛИНИК ДЮРЕ» в Строгино всегда рада видеть своих клиентов!

Клиника предоставляет широкий перечень услуг: консультация специалиста по всем косметологическим направлениям, аппаратная косметология, косметология лица, уход за руками, лечение ногтей, трихология, мезотерапия, инфракрасный термолифтинг, пилинг, массаж, биоревитализация, обертывание, мануальная терапия, аминокислотная заместительная терапия, эпидермальное выравнивание и парафинотерапия.

Все эти услуги вы сможете получить в профессионально оборудованном косметологическом салоне.

Сайт создан в пастельных тонах, что подчеркивает чистоту и внимательный подход клиники к каждому клиенту. Что немаловажно, на сайте предусмотрена также Английская версия для иностранных клиентов.

Форма обратной связи всегда доступна после нажатия соответствующего пункта меню.

Важным моментом в продвижения сайта косметологической клиники отводилось естественному продвижению с помощью SEO статей. Также осуществляется закупка ссылок на тематических ресурсах для увеличения внешней ссылочной массы. Ежемесячная оптимизация сайта происходит по предварительно сформированному Техническому заданию.