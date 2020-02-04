Эффективное SEO продвижение проектов

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Профессиональная деятельность:SEO-специалист:
- внутренний и внешний аудит сайта;
- анализ ссылочной массы сайта;
- наращивание ссылочной массы сайта;
- анализ главных конкурентов;
- составление рекомендаций по исправлению коммерческих показателей ранжирования;
- Usability-тестирование сайта;
- проверка работы форм и корзин;
- комплексы мероприятий по работе с внешними факторами ранжирования;
- сбор и обработка семантического ядра;
- разработка структуры сайта;
- разработка контент-плана сайта;
- составление технических заданий копирайтерам, программистам;
- составление персональной стратегии продвижения;
- контроль возникновения технических проблем сайта и решение их;
- работа с биржами ссылок, копирайтинга и прочего.
- написание контент-планов и маркетинговых стратегий;
- организация фото и видеосъёмки;
- написание постов (продающих, информационных и развлекательных);
- организация рекламных публикаций клиентами и сторонними ресурсами;
- общение с клиентами;
- создание и освещение мероприятий, акций, скидок, розыгрышей и прочих новостей;
- работа направленная на узнаваемость бренда;
- ведение соц.сетей (Fb, inst, vk, google);
- работа с инструментами Google (My Business, Google +, Google maps и т.д.).
- создание маркетинговой стратегии;
- ведение рекламных акций и розыгрышей;
- подбор персонала в команду;
- контроль KPI и аналитики проекта;
- брендинг и работа на узнаваемость бренда.
Навыки работы с компьютером:
Продвинутый пользователь ПК.
Работа с программами и сервисами: пакет программ Office, Google Docs, Google Sheets, Netpeak Spider, Netpeak Checkers, ERP-системы (Б-52, Планфикс и другие), Key Collector, Serpstat, Ahrefs, Similar Web, UpTime Robot, Wordstat, букмарклеты и другие.
Работа с биржами: Gogetlinks, Miralinks, Qcomment, ContentMonster, SERPclick и другими.
Базовые умения: Google Tag Manager, Search Console, Google Analytics, Google AdWords, Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер.
Уровень владения английским языком: intermediate.
Опыт работы:
Организация обучающих семинаров 2007-2009 гг.
Организация и промоут одесских мероприятий (опыт не большой).
С конца 2016 года и по 2018 год контент-менеджер и маркетолог в Odol Laser : услуги лазерной резки и гравировки.
С начала 2017 года и по настоящее время контент-менеджер в заведении Gas Bar.
2015-2016 г.г. - SMM и маркетолог в некоторых татустудиях и студиях красоты (AiKim и т.д.)
В 2015 г.г. маркетолог в ФК “SkyFit”
С августа 2017 года по октябрь 2018 года Junior SEO IM в компании интернет маркетинга Netpeak.
С октября 2018 года по ноябрь 2019 года Junior SEO IM в компании интернет маркетинга Inweb.
С апреля 2019 года самостоятельный SEO IM на проектах.
*Опыт работы не полный
Курсы и тренинги:
2017 год — Skillup: 5-ти недельный курс на профессию Seo-специалист от Екатерины Золотаревой.
2017 год — Netinum: курсы по написанию контент стратегии развития социальных сетей.
2018 год — конференция по интернет-маркетингу 8P.
2019 год — конференция Sempro по SEO и Affiliate в Киеве.
2019 год — конференция CPAConf в Киеве.
2019 год — курс “Прибыльный инстаграм”
Тренинг «Искусство продаж» - Морозовский Феликс.
Тренинг «Конфликтология» - Морозовский Феликс.
Статья “Формирование семантического ядра. Подбор минус-слов” личного авторства.
Личные качества:
Коммуникабельность, энергичность, креативность, ответственность, стрессоустойчивость, пунктуальность. Умею быстро и в больших объемах изучать информацию. Хорошо выдерживаю долгую и монотонную работу. Имею большое желание работать.