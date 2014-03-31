По мнению ведущих экспертов специалистов IT-технологий, факторы ранжирования поисковых системзанимают немаловажное место в продвижении сайтов. В 2012 году состоялась

конференция, посвящённая вопросам SEO. Наиболее весомые интеллектуальныевысказывания участников сразу же были опубликованы в Твиттере. Продвижение

сайта цена в месяц напрямую зависит от учёта основных особенностей SEO, которые

существенно повышают эффективность функционирования сайта. Представим базовые факторы

ранжирования в поисковых системах:1. Однимиз основных признаков высокого качества интернет-ресурса – наличие страницы «О

компании». Она даёт чёткое представление пользователю о своих задачах и

возможностях. На низкопробных сайтах данная страница отсутствует.2. Качественныеграмотные статьи – одна из базовых основ, улучшающая позицию сайта. Хотите

оказаться в топе поисковых систем – обратите внимание на текстовое наполнение

контента.3. Наиболееважные данные размещайте вверху сайта. На практике доказано, что 80% информации

пользователь воспринимает с верхней части интернет-страницы.4. Основнымнаправлением деятельности сайта должно быть не направленность на поисковые

системы, а на пользователя. Наполнение сайта должно быть легкодоступным, иметь

простой интерфейс и легко восприниматься.5. Незабывайте про сниппеты при продвижении сайта. Это гарантированный толчок к

успешному и эффективному функционированию интернет-ресурса.