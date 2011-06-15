Гостиничный комплекс "Байкал-сервис"
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Родвижение сайта в поисковой системе Яндекс:
минеральные источники байкала 4 место
целебные источники бурятии 3 место
горячий источник дзелинда 1 место
горячие источники дзелинда 7 место
бурятия гоуджекит 1 место
источник хакусы 11 место
горячие источники бурятии 6 место
хакусы санаторий 8 место
гоуджекит северобайкальск 1 место
горячие источники гоуджекит 6 место
горячий источник гоуджекит 2 место
термальные источники байкал 35
гоуджекит гостиница 1 место
хакусы байкал 20 место
северобайкальск гостиницы 9 место
источник гоуджекит 2 место
северобайкальск горячие источники 13 место
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