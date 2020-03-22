ИМ дорогой осветительной техники в СПб

Что было

Наблюдался спад трафика и заказов (клиент пришел ближе к концу февраля, спад наблюдался и несколько месяцев до этого). Так как ценовой сегмент у продукции не самый дешевый (люстры от 30 000 рублей), каждый клиент был ценен. Уже после беглого анализа сайта было понятно, в чем проблема и было ясно, что нужно делать

Что делали

Собрали полноценное семантическое ядро, написали тексты для категорий, оптимизировали title и description по категориям и других стоящих особняком страницам, закрыли от индексации все, что не является полезным для поиска. Т.к. у клиента был свой программист, выдали ему задачу по правкам технической составляющий сайта и, что так же очень важно, по шаблонизации title и description у каждого товара, а так же alt и description у картинок товара, чтобы не делать это вручную (на сайте больше 3 тысяч карточек товаров в разных категориях), правки по изменениям корзины, карточки товара, формы заказа и еще куче других правок.

Что получили

По трафику отчетливый рост. Кроме этого, за счет изменений формы заказа и других функциональных и визуальных элементов, выросла и конверсия.