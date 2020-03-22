ИМ возбуждающих препаратов Новосибир

Что было

Наблюдался стабильный спад трафика из поисковых систем. Тематика сайта не позволяла добавить его в сети контекстной рекламы, потому нужно было быстро что-то делать

Что делали

Сделали полноценный аудит, выявили косяки внутри сайта и предоставили ТЗ для программиста клиента. Собрали полноценное семантическое ядро, исходя из него сделали изменения title и description внутри сайта. Изменили схему перелинковки, приведя ее к уму. Убрали лишние страницы. Дали рекомендации по изменению юзабилити посредствам дизайна сайта. Дали инструкцию по закупке ссылок, но к ней клиент еще не приступал, потому можно с уверенностью говорить, что весь результат получен исключительно за счет наведения порядка внутри сайта

Что получили

Все правки были сделаны в апреле. В мае трафик еще немного просел, а клиент начал паниковать и штурмовать нас вопросами, на что получал один и тот же ответ: "Подождите, дайте поиску время понять, что произошло и толком переиндексировать сайт. В июне после очередного апдейта трафик начал расти и продолжает это делать по сей день, что отчетливо видно по графику