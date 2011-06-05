Интернет магазин детских товаров (Украина)

Поисковые системы (SEO)
Добавлена
13 лет назад
227 просмотров
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Комплексное продвижение интернет-магазина по 395 запросам + повышение поискового трафика до 1000 / сутки.

Трафик повышен до желаемого за 6 месяцев.

Из-за проблем с установкой нового движка и шаблона (сроки растянулись почти на пол года) собственник магазина временно приостановил финансирование.