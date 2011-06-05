Интернет магазин детских товаров (Украина)
Поисковые системы (SEO)
Добавлена227 просмотров
13 лет назад
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Из-за проблем с установкой нового движка и шаблона (сроки растянулись почти на пол года) собственник магазина временно приостановил финансирование.