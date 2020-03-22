Интернет-магазин детского питания

Регион - Украина

При анализе сайта были найдены:

• проблемы с множеством дублей (у каждого товара до 50 штук копий);

• контент не соответствовал страницам категорий магазина;

• плохое содержание на страницах товаров сайта.

Проделанная работа

• убрали все изъяны, которые были перечислены выше;

• на каждую категорию сайта был написан качественный, продающий текст;

• внесли существенные правки в usability сайта, убрав недостатки, с которыми стыкались потенциальные покупатели на пути к покупке.

В итоге получили - рост поискового трафика почти в 3 раза.