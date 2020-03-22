Интернет-магазин детского питания

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Регион - Украина
При анализе сайта были найдены:
• проблемы с множеством дублей (у каждого товара до 50 штук копий);
• контент не соответствовал страницам категорий магазина;
• плохое содержание на страницах товаров сайта.
Проделанная работа
• убрали все изъяны, которые были перечислены выше;
• на каждую категорию сайта был написан качественный, продающий текст;
• внесли существенные правки в usability сайта, убрав недостатки, с которыми стыкались потенциальные покупатели на пути к покупке.
В итоге получили - рост поискового трафика почти в 3 раза.