Интернет-магазин мягкой мебели: угловые и кожаные

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6 лет назад
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Начинали работы с мая 2013 года.  

В результате, поисковой трафик вырос с 20000 до 122000 посетителей в месяц благодаря росту позиций в топ10 по широкому перечню ключевых фраз подобранным в семантическое ядро

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