Интернет-магазин оборудования для дайвинга. Регион

Что было

Сайт пришел практически с иголочки, новый и почти без трафика. Задача была сделать весь внутряк за один раз, без закупок ссылок и т.п. так как клиент их категорически боялся. Помимо достаточно узкой тематики приоритетным регионом продвижения была поставлена не все Украина, а город Черкассы (областной центр, население 300 тысяч).

Что сделали

1. Собрали полное семантическое ядро, усовершенствовав структуру;

2. В каждую категорию был написан маленький текстик с ключами и полезной для пользователей информацией;

3. Вручную написаны грамотные мета-теги;

4. Внесено несколько мелких технических правок и изменений в плане дизайна и удобства пользования сайтом.

Что стало

Видно на скриншоте. Исходя из узости тематики (таки не около Красного моря регион, а всего лишь возле реки) видно, что результат достойный. Что и подтверждают слова заказчика относительно роста количества заказов