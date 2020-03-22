Интернет-магазин оборудования и химии для салонов

Регион Украина

Основной задачей было добиться стабильного роста посетителей на сайт, что в итоге дало прирост покупателей.

Проделанная работа

• с помощью программиста удалось за месяц улучшить внутреннюю часть сайта (увеличение скорости загрузки в 3-5 раз в зависимости от страницы, удаление дублей, внедрение ЧПУ и переработка структуры);

• развитие группы в социальной сети «Вконтакте», в которой регулярно проводятся конкурсы, реклама, скидки, акции и т.д. Привлекли достаточно живой аудитории для ежедневных продаж непосредственно с группы и по переходам оттуда;

• настроена контекстная рекламаGoogle.AdWords и Yandex.Direct.

В итоге в виду ограниченности бюджета приняли решение не закупать ссылок, а перенаправить бюджет на контекст, так как он давал наибольший ROI, который был важнее в перспективе, а уже сейчас. Остальные компоненты как дополнительное и долгосрочное - без вливаний денег, время от времени анализируя и внося правки. Тем не менее, наблюдаем стабильный рост и там.