Интернет-магазин ортопедических товаров (Тула)

Несмотря на то, что тематика не очень высококонкурентная, тем не менее, в ТОПах Яндекса уже были сайты подобной тематики. После создания данного интернет-магазина, всего 2 месяца понадобилось для того, чтобы продвинуть всё семантическое ядро (27 запросов) в ТОП10, причем большинство - ТОП1. Этого удалось добиться благодаря 2 основным факторам:

1. При создании интернет-магазина были учтены все пожелания по SEO, из-за чего сайт очень быстро проиндексировался и начал показывать отличную динамику

2. Был написан отличный контент на продвигаемые страницы, что позволило получить окончательный результат.