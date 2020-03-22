Интернет-магазин. Строительная и морская изоляция.
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4 года назад
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Регион: Москва
В работы входило создание семантики, проработка структуры, внутренняя оптимизация и план дальнейшего продвижения для его выполнения самим клиентом. После выписывания текстов и проработки внутряка был составлен контент-план на 4 месяца, план по закупке ссылок. Дальнейшую работу клиент осуществляет сам, время от времени консультируясь.