Интернет-магазин. Строительная и морская изоляция.

Регион: Москва

В работы входило создание семантики, проработка структуры, внутренняя оптимизация и план дальнейшего продвижения для его выполнения самим клиентом. После выписывания текстов и проработки внутряка был составлен контент-план на 4 месяца, план по закупке ссылок. Дальнейшую работу клиент осуществляет сам, время от времени консультируясь.