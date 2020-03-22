Интернет-магазин женской одежды Новосибирск
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Сайт старый и трастовый. Не смотря на множество проблем внутри имел сотни ключей в топ-3 и еще больше ключей, которые туда потенциально можно было пропихнуть. Основная задача именно в этом и заключалась. Для этого были проделаны следующие шаги:
• собрали полное СЯ, сняли позиции по всему, выбрали основной пул запросов, который нас интересовал (11-30 места);
• доработали структуру, добавив около десяти новых категорий и разделив несколько существующих на более узкие;
• выписали тексты в каждую категорию под все ядро, но при этом делая упор именно на то, что находилось недалеко от топа;
• более глубокая проработка контекстной рекламы, оставшейся от предыдущего подрядчика, позволившая при сохранении бюджета существенно увеличить трафик.
Как результат – уже спустя два апдейта рост поискового трафика на четверть. За счет того, что также были задействованы весьма узкие НЧ НК ключи рост конверсий из поискового трафика в полтора раза!
За 2 месяца работы при сохранении бюджета от предыдущего подрядчика объем продаж вырос вдвое!