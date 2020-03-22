Интернет-магазин женской одежды Новосибирск

Сайт старый и трастовый. Не смотря на множество проблем внутри имел сотни ключей в топ-3 и еще больше ключей, которые туда потенциально можно было пропихнуть. Основная задача именно в этом и заключалась. Для этого были проделаны следующие шаги:

• собрали полное СЯ, сняли позиции по всему, выбрали основной пул запросов, который нас интересовал (11-30 места);

• доработали структуру, добавив около десяти новых категорий и разделив несколько существующих на более узкие;

• выписали тексты в каждую категорию под все ядро, но при этом делая упор именно на то, что находилось недалеко от топа;

• более глубокая проработка контекстной рекламы, оставшейся от предыдущего подрядчика, позволившая при сохранении бюджета существенно увеличить трафик.

Как результат – уже спустя два апдейта рост поискового трафика на четверть. За счет того, что также были задействованы весьма узкие НЧ НК ключи рост конверсий из поискового трафика в полтора раза!

За 2 месяца работы при сохранении бюджета от предыдущего подрядчика объем продаж вырос вдвое!