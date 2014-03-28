Интернет-маркетолог сайта http://maresto.com.ua/

Продвижение интернет-магазина по продаже оборудования для ресторанов, кафе, гостиниц http://maresto.com.ua/ . Ведение рекламной кампании в Adwords и Direct. Организация работы отдела контент-менеджеров (наполнение сайта с нуля), копирайтеров, разработчиков (более 20 человек одновременно). Регион - Украина. Более 200 запросов. Результат: 70% запросов в ТОП10, продажи с сайта более чем на 100 000 грн в месяц.