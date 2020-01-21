Исправление ошибок оживляет трафик в короткий срок

Аудит интернет-магазина медицинских товаров. Выявленные замечания различной важности.

Среди важных дублирующие теги тайтл и при 70% мобильных пользователей неудобный интерфейс сайта для мобильных устройств.

Тайтлы можно исправить быстро. Результат на графике.

Исправлять мобильную версию – это переделывать практически весь сайт. Но это

нельзя не делать. Заказчик теперь имеет 3 крупных задач по улучшению

сайта.