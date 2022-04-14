Изделий из металла раскрутка сайта google
Производство и установка изделий из металла раскрутка сайтов google и яндекс
Тип сайта:
Корпоративный сайт
Тематика:
Производство и установка изделий из металла
Цели:
- Увеличить поисковый трафик.
- Увеличить видимость в поисковой системе Яндекс и Google.
- Подготовить сайт к постоянному трафику, переходам…
- Обращения через сайт выросли в десятки раз в месяц.
- Количество целевого трафика из поиска
- Количество отказов сократилось на 4%.
Технический аудит
1. Показатели сайта
2. Проверка файла robots.txt
3. Проверка наличия Sitemap.xml
4. Сквозная ссылка на главную страницу в логотипе / шапке сайта
5. Проверка скорости загрузки сайта
6. Проверка наличия частичных и полных копий сайта (дубликаты)
7. Проверка настройки ЧПУ
8. Проверка корректности верстки и HTML-кода на наличие ошибок
9. Проверка корректности заголовков 1 уровня ()
10. Проверка использования тегов заголовков в элементах дизайна
11. Проверка сайта на битые ссылки
12. Обработка ошибки 404
13. Внешние ссылки
14. Оценка наполнения сайта
15. Проверка на дублирование заголовков и мета-тегов
16. Проверка наличия компании в Яндекс.Справочнике и Google Мой бизнес
17. Навигация "хлебные крошки" (обратный путь по сайту)
18. Наличие атрибутов изображений на сайте
19. Наличие мобильной версии сайта
20. Файл favicon.ico
21. Сессии
22. Микроразметка
23. Относительные ссылки
Проверка ошибок по Яндекс Метрике и Вебмастеру
Внешняя оптимизация
Рекомендуемые работы по сайту