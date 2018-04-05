Как создать свой блог | SEOquick 2018

Добавлена
6 лет назад
187 просмотров
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Блоги создаются для трех основных целей: продажа товаров, усиление SEO продвижение, продажа рекламы.  

Для этого в контент включают call to action (призыв к действию).  

Создать блог можно в четырех основных местах:  

1. на сайтах blogspot.com, wordpress.org, typepad.com, blogger.com и т.п. 

2. зарегистрировать свой домен и сделать на платформе wordpress 

3. создать как отдельную рубрику у Вас на сайте 

4. зарегистировать на Ютуб видео блог 

Выбирайте свой вариант блога, регистрируйтесь и создавайте классный контент.

seoquick.com.ua/create-your-blog/