Как создать свой блог | SEOquick 2018

Блоги создаются для трех основных целей: продажа товаров, усиление SEO продвижение, продажа рекламы.

Для этого в контент включают call to action (призыв к действию).

Создать блог можно в четырех основных местах:

1. на сайтах blogspot.com, wordpress.org, typepad.com, blogger.com и т.п.

2. зарегистрировать свой домен и сделать на платформе wordpress

3. создать как отдельную рубрику у Вас на сайте

4. зарегистировать на Ютуб видео блог

Выбирайте свой вариант блога, регистрируйтесь и создавайте классный контент.

seoquick.com.ua/create-your-blog/